Меркель рассчитывает на переговоры ЕС и США
Новости Бизнеса: ЕС, возможно, придется дать ответ на одностороннее введение США новых торговых тарифов.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотя ЕС, возможно, придется дать ответ на одностороннее введение США новых торговых тарифов, она все еще рассчитывает на возможность переговоров между ЕС и США по этому вопросу.
"Если этих односторонних мер не удастся избежать, тогда мы должны подумать над тем, как ответить соответствующим образом; но в первую очередь я уделяю первоочередное внимание переговорам, и для них будет масса возможностей", - приводят западные СМИ ее слова на пресс-конференции.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия. В ответ на это в Евросоюзе заявили, что рассматривают "различные меры уравновешивания ситуации". По словам заместителя председателя Еврокомиссии Юрки Катайнена, если ситуация усугубится, то, Еврокомиссия будет готова обратиться в орган ВТО по урегулированию споров и предъявить претензии Соединенным Штатам.