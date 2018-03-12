Меркель рассчитывает на переговоры ЕС и США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что хотя ЕС, возможно, придется дать ответ на одностороннее введение США новых торговых тарифов, она все еще рассчитывает на возможность переговоров между ЕС и США по этому вопросу.

"Если этих односторонних мер не удастся избежать, тогда мы должны подумать над тем, как ответить соответствующим образом; но в первую очередь я уделяю первоочередное внимание переговорам, и для них будет масса возможностей", - приводят западные СМИ ее слова на пресс-конференции.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия. В ответ на это в Евросоюзе заявили, что рассматривают "различные меры уравновешивания ситуации". По словам заместителя председателя Еврокомиссии Юрки Катайнена, если ситуация усугубится, то, Еврокомиссия будет готова обратиться в орган ВТО по урегулированию споров и предъявить претензии Соединенным Штатам.