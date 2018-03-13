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Новости: В "Нафтогазе" сообщили, как будут действовать при неуплате "Газпромом" долга В "Нафтогазе" сообщили, как будут действовать при неуплате "Газпромом" долга
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В "Нафтогазе" сообщили, как будут действовать при неуплате "Газпромом" долга

"Нафтогаз" vs "Газпром"
02:29 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: "Нафтогаз" обратит взыскание на российский газ в странах ЕС при неуплате "Газпромом" $2,56 млрд

НАК "Нафтогаз Украины" намерен обратить взыскание по решению Стокгольмского арбитража на российский газ в странах ЕС при неуплате "Газпромом" причитающейся суммы, сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

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"Если "Газпром" добровольно не выполнит решение Стокгольмского арбитража, мы будем обращаться в суды европейских стран, ратифицировавших международную конвенцию, для принудительного исполнения решения арбитража. Таким образом, мы не намерены отбирать газ из транзитных потоков в Европу. Нам лучше обратить взыскание на газ после того, как он попадет на европейские рынки", - написал он на своей Facebook-странице.

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Как сообщалось, в конце февраля завершился многолетний спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

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Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

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