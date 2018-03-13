Китайцы начали бурение скважин в Полтавской области

Китайская нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering начала бурение скважины в Полтавской области по заказу ПАО "Укргаздобыча".

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укргаздобыча".

"Бурение скважины происходит на Яблунивском газоконденсатном месторождении Общества. Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина – 4940 м", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в сентябре 2017 года Xinjiang Beiken Energy Engineering заключила с ПАО "Укргаздобыча" контракт на бурение 24-х скважин в течение 2017-2019 гг. в Харьковской и Полтавской областях. Договоры подписаны по результатам тендера в системе ProZorro.

"Укргаздобыча" является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, акции которой принадлежат Нафтогаз Украины. Основными направлениями деятельности компании являются добыча природного газа, газоконденсата и нефти.