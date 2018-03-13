Зона свободной торговли с США: Климкин рассказал о инициативе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что инициативу о введении зоны свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами Америки сначала должны обсудить эксперты.

Как передает корреспондент, об этом министр сказал журналистам.

Он отметил, что Украине нужна зона свободной торговли с США.

"Нам сначала нужно согласовать эту концепцию с Соединенными Штатами. Я считаю, что это должно быть обсуждено сначала на уровне экспертов, то есть можем работать сразу в сторону всеобъемлющей ЗСТ, можем работать по отдельным секторам. С нашей стороны готовность есть", - заявил Климкин.

"Я помню, как все говорили, насколько это сложно будет с Канадой. Тем не менее, мы это сделали. Этот вопрос уже поднимался. Я лично этот вопрос поднимал, на что наши американские друзья говорили, что мы можем это себе представить, но должна сначала состояться дискуссия экспертов", - подчеркнул глава МИД.

Также он сказал: "Сейчас мы готовимся к следующим шагам в рамках комиссии стратегического партнерства. Когда они будут сделаны, будем смотреть".

В то же время он заявил, что Украина хочет введения ЗСТ с США не потому, что в США хотят введения пошлины на ввоз алюминия и стали.

"Но вопрос касается не только введения этих тарифов, вопрос в необходимости вообще свободной торговли как таковой, поскольку мы же не хотим торговать только, условно, сырьем или стальными изделиями. Смысл любой ЗСТ, если мы начинаем разговор, - в реальной либерализации свободной торговли, причем не только товарами, но и услугами", - заявил Климкин.

Он отметил, что идея о введении ЗСТ с США сейчас обсуждается, но это "очень сложные переговоры с точки понимания американской экономики, с точки зрения наших перспектив на американском рынке".

Климкин добавил, что, если Украина договаривается о ЗСТ, смысл заключается в том, что она договаривается об определенных правилах работы в рамках зоны свободной торговли. ЗСТ с США он назвал комплексным стратегическим проектом.