Рада поддержала изменения в судостроительной отрасли
Новости Бизнеса: Рада поддержала увеличение до двух лет срока переработки ввозимого в Украину для потребностей судпрома импорта.
Верховная Рада одобрила увеличение до 730 дней срока переработки ввозимых на таможенную территорию Украины по внешнеэкономическим договорам товаров для потребностей предприятий судостроительной отрасли.
Соответствующий законопроект N6475 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно сохранения и развития отечественной судостроительной отрасли) принят в целом и за основу на заседании Верховной Рады во вторник 250 голосами.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, необходимость принятия законопроекта обусловлена особенностями производственных процессов в судостроительной отрасли при строительстве, ремонте и модернизации судов: сейчас срок переработки товаров, ввозимых предприятиями судпрома на основании внешнеэкономических договоров, составляет 365 дней, чего крайне недостаточно, исходя из продолжительности процесса переработки товаров и исключает своевременное выполнение условий и сроков внешнеэкономических договоров.
Ввиду неучета действующим таможенным законодательством реальных сроков переработки товаров для нужд судостроительной отрасли (двигатели, пожарные насосы и т.д.), стоимость судов, производимых отечественными судостроительными заводами, а также ремонтируемых судоремзаводами, существенно возрастает и понижает конкурентоспособность продукции отрасли на мировом рынке, отмечается в документе.
По оценкам авторов законопроекта, увеличение до двух лет срока переработки ввозимого в Украину для потребностей отрасли импорта будет содействовать развитию украинского судпрома и реализации его экспортного потенциала.