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При Всемирном банке заработал фонд восстановления Донбасса

Всемирный банк
22:24 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: В Украине начал деятельность фонд восстановления Донбасса под управлением Всемирного банка.

В Украине начал деятельность целевой фонд для восстановления мира и развития Донбасса под управлением Всемирного банка.

Как сообщила пресс-служба Всемирного банка, совет директоров Фонда сегодня, 13 марта, принял решение о начале его работы, и первые взносы в фонд уже сделали правительства Канады и Швеции.

Отмечается, что начальное финансирование будет использовано для трех приоритетных проектов в рамках Государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины и Стратегии интеграции внутренне перемещенных лиц.

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"Конфликт, который до сих пор продолжается, бросает длинную тень на экономику в целом и на потенциал Украины, влияет на жизнь миллионов уязвимых слоев населения Востока Украины, - прокомментировала событие директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен. - Целевой фонд с участием многих партнеров поддержит правительство Украины в оказании помощи ветеранам, внутренне перемещенным лицам и общинам, которые их принимают. Все они пострадали от кризиса и требуют медицинской, психосоциальной поддержки, а также создания рабочих мест, развития предпринимательства и гарантированной социальной помощи".

Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. С 2014 года Всемирный банк направил свыше 5,5 млрд долл. в проекты в Украине и предоставил еще 0,5 млрд долл. гарантий на закупку газа.

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Новости Бизнеса, Восстановление Донбасса, Всемирный банк, Донбасс, Украина.
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