Гройсман назвал сумму долга России в рамках газового спора

Россия должна заплатить Украине более 8,5 млрд долл. по решениям Антимонопольного комитета Украины и Стокгольмского арбитража в споре российского газового монополиста "Газпром" и национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду.

"Русские должны заплатить нам 2,5 миллиарда долларов и 172 миллиарда гривень. 172 миллиарда гривень - это 6 миллиардов долларов, это то, что вчера подтвердили, решение Антимонопольного комитета, они нам должны. И 2 миллиарда с более чем 500 миллионами - по Стокгольму. Итого счет - более 8,5 миллиарда долларов. Пожалуйста, уважаемые коллеги, наше решение должно быть четким. Россия должна заплатить нам эти деньги до копейки", - сказал премьер.

Как сообщалось, "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. При этом российской компании ежедневно начисляются проценты в размере 500 тыс. долл., пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате долга Украине.

"Газпром" на фоне проигрыша заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке, а также снизил давление в газотранспортной системе, что усложнило транзит газа в Европу. Тем не менее, в Еврокомиссии заявили, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства по поставке газа.

В январе 2016 года АМКУ выставил "Газпрому" штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых ”Газпрому” в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Поскольку штраф не был уплачен, АМКУ позже подал в Хозяйственный суд Киева иск с заявлением о принудительном взыскании штрафа и пени (размер которой равен сумме штрафа), а также о признании обязательства прекратить нарушение антимонопольного законодательства. Хозяйственный суд Киева удовлетворил этот иск в начале декабря 2016 года.

В конце февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил без изменения решение хозсуда Киева об удовлетворении иска АМКУ. Решение апелляционной инстанции стало поводом для "Газпрома" подать кассацию.

В мае 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассацию "Газпрома" на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн. После этих решений Министерство юстиции начало арест активов "Газпрома" в Украине, а также поиск правовых механизмов для ареста активов компании за рубежом. Украина сформировала межведомственную комиссию по взысканию штрафа Антимонопольного комитета с "Газпрома" в размере 172 млрд грн (около 6 млрд долл.) в зарубежных юрисдикциях. По словам министра юстиции, Украина имеет 27 юрисдикций, которые будут способствовать взысканию средств, благодаря наличию договоров о двухсторонней правовой помощи. Сам процесс, по оценке министра, может занять 9-10 месяцев.