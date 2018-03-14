Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин: Отравление Скрипаля должно "разбудить Запад" Климкин: Отравление Скрипаля должно "разбудить Запад"
Новости: Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд
Новости: Депутат Госдумы РФ предложил украинским спортсменам принять российское гражданство Депутат Госдумы РФ предложил украинским спортсменам принять российское гражданство
Новости: 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
X

Всемирный банк подсчитал долю "кумовского бизнеса" в Украине

Коррупция
22:26 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Всемирный банк констатировал стабильность украинского кумовства на территории ведения бизнеса.

2% фирм контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний.

Об этом написала директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен в своей колонке на Экономической правде.

"Олигархи доминируют в крупных секторах экономики страны, получая ренту и влияя на государство через представительство в парламенте", - говорится в колонке.

"Это позволило олигархам подключиться ко многим источникам коррупции, в том числе, в таких отраслях, как энергетика, государственные закупки, приватизация государственных активов и налоговое администрирование", - пишет Кахконен.

Модель экономического управления, в условиях которой на принятие политических решений значительное влияние оказывает небольшая группа компаний, называется "кумовским капитализмом".

Австрия вложила в экономику Украины $1,3 млрд

"В Украине политически связанными являются 2% фирм, но они контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний. Эти цифры остаются стабильными в течение длительного времени", - добавила директор.

"Политически связанные фирмы сосредоточены в горнодобывающей, энергетической и транспортной отраслях, где на них приходится более 40% оборота и более половины всех активов. На них также приходится примерно четверть оборота и активов в сельском хозяйстве, в основном в области производства и экспорта зерна", - заявили во Всемирном банке.

Напомним, в отчете Специального комитета экспертов Совета Европы было отмечено, что "Украина стоит перед значительными рисками в вопросе отмывания средств через коррупцию и незаконную экономическую деятельность, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Бизнес, Всемирный банк, Коррупция, Экономика Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Украина запретит ввоз российского минудобрения На "теплые кредиты" выделят 400 млн гривень Личные банковские счета украинцев-должников будут блокировать автоматически

Последние новости

Самые оригинальные пляжи, на которых стоит отдохнуть (Фото) У Анджелины Джоли появился новый бойфренд "Бавария" уверенно переиграла "Бешикташ" и вышла в 1/4 ЛЧ
Сегодня читают
01 В МИД Украины поприветствовали решение Сейма Польши
02 Паралимпиада-2018: медальный зачет 14 марта
03 Обнаруженный "двойник" Земли заинтересовал астрономов
04 Названа причина смерти Стивена Хокинга
05 Геращенко сообщил подробности о сборе компромата на Рубана и Савченко
Новости сегодня
22:31 "Укрзализныця" поменяет эскалаторы на киевском вокзале
22:26 Блейк Лайвли показала стройную фигуру в платье за 2300 долларов
22:23 Необычные индийские племена, которые носят серьги в носу (Фото)
22:17 Астрономы выяснили, что все галактики совершают один оборот за одинаковое время
22:08 Под Киевом прорвало дамбу, людей спасали на лодках
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине будут производить снаряды для "Гиацинта" Украина будет сама производить снаряды больших калибров
Новости: "Зима - весной": в Украину идут метели и морозы до -16 В Украину идут метели и морозы до -16
Новости: В Украине введена монетизация льгот на проезд в общественном транспорте Льготы на проезд переведут в наличные
Новости: Звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга Звезды "Теории большого взрыва" отреагировали на смерть Хокинга
Добавить комментарий
0