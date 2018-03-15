В НБУ прокомментировали решение о замене бумажных банкнот монетами

Решения Национального банка о прекращении чеканки мелких монет и постепенной замене мелких банкнот монетами не приведут к ускорению инфляции в Украине.

Об этом сказал журналистам директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, комментируя решения регулятора о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и о постепенной замене в обращении банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами.

"Мы изучали международный опыт подобных операций - и округления, и замены банкнот на монеты – и не нашли никаких убедительных доказательств, что это каким-то образом может повлиять на инфляционные процессы", - сказал он.

Как сообщалось, Национальный банк с 27 апреля выпустит в обращение монеты номиналами 1 и 2 гривни, а с 2019-2020 года - 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

Также Нацбанк с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, при этом установлены правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.