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В мире растет производство нержавеющей стали

Нержавеющая сталь
17:30 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Производство "нержавейки" в мире в 2017 году увеличилось на 5,8% по сравнению с предыдущим годом - до 48,081 млн тонн.

Мировой объем производства нержавеющей стали в 2017 году увеличился на 5,8% по сравнению с предыдущим годом - до 48,081 млн тонн, сообщается в пресс-релизе Международного форума нержавеющей стали (International Stainless Steel Forum, ISSF) в четверг. Выпуск вырос во всех странах и регионах. При этом существенный подъем был отмечен в США - на 11%, до 2,754 млн тонн.

Производство нержавеющей стали в Центральной и Восточной Европе увеличилось на 1,3%, до 7,377 млн тонн, в Азии (без учета Китая и Южной Кореи) - на 4,5%, до 8,030 млн тонн. Китай в прошлом году повысил производство на 4,7%, до 25,774 млн тонн. В других регионах (Бразилия, РФ, ЮАР, Южная Корея и Индонезия) прирост составил 22%, до 4,146 млн тонн.

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Новости Бизнеса, Европа, Китай, Нержавеющая сталь, Производство, Россия, США, Увеличение.
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