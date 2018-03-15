Розенко считает, что формулу цены на газ для населения надо пересмотреть

Вице-премьер-министр Павел Розенко утверждает, что цена на газ в следующем отопительном сезоне будет зависеть от формулы расчета и конъюнктуры мирового рынка. Об этом он сказал во время онлайн-чата в одном из интернет-изданий.

"Мы замечательно понимаем, что цена на газ для населения напрямую зависит от конъюнктуры внешнего рынка. Спрогнозировать цену на внешнем рынке сейчас невозможно. Единственное, что могу точно сказать: в этом отопительном сезоне, как и обещало правительство, цена на голубое топливо осталась на уровне предыдущего отопительного сезона, а цена на следующий отопительный сезон будет зависеть от формулы расчета и конъюнктуры мирового рынка", - отметил Розенко.

Он подчеркнул, что формула цены на газ для населения должна быть пересмотрена.

"Первое требование к новой формуле - она должна быть абсолютно понятной для всех граждан Украины. Каждый должен понимать, за что он платит, кому и какую цену. Именно над этим сейчас работают соответствующие украинские министерства, ответственные за этот вопрос в правительстве. Я надеюсь также услышать в ближайшее время от них ответ на то, какой будет эта формула, и насколько она будет понятной для общества", - отметил вице-премьер-министр.

По его словам, лишь после того, как будет утверждена такая формула, можно будет говорить о том, какой будет справедливая цена на газ для украинцев - или увеличится она, или уменьшится.