ГСУ: Алкоголь и продукты дорожают из-за инфляции

В феврале 2018 года показатель роста инфляции на потребительском рынке страны составила 0,9%, в сравнении с данными за январь текущего года. Об этом сообщает сайт Госстатистики Украины. В связи с этим, за месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки в среднем выросли на 0,9%. Больше всего подорожали фрукты — на 6,8%. Цены на рыбу выросли на 2,4%, на хлеб — на 1,6%, на овощи — на 1,5%.

Цены на акцизные товары также выросли. Табачные изделия и алкоголь в среднем подорожали на 1,4%, в том числе табак — на 2,1%, алкоголь — на 0,7%. В целом, по итогам 2017 года, алкоголь подорожал на 11%. Также существенно поднялись цены и на проезд в автодорожном транспорте — на 2,7%. Топливо и масла подорожали на 2,2%. На воду и электроэнергию, а также газ цены поднялись на 0,4%. А тарифы на содержание домов и придомовых территорий выросли на 2,2%.