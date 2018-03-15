Трамп хочет ограничить китайский импорт

Глава национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил в четверг, что президент США Дональд Трамп скоро рассмотрит новые ограничительные меры против Пекина в связи с делом о краже интеллектуальной собственности США. Об этом сообщает со ссылкой на AFP.

"В ближайшие недели президент Трамп будет иметь на своем столе некоторые рекомендации", - сказал П.Наварро. "Это будет один из многих шагов, которые президент собирается мужественно предпринять, чтобы бороться с недобросовестной торговой практикой", - добавил он.

Китайские чиновники предупредили, что они, скорее всего, ответят аналогичными мерами. Выступая на очередном брифинге в четверг пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Лу Кан сказал: "История доказала, что торговая война никому не нужна.....Если возникнет нежелательная ситуация, Китай намерен защищать свои законные права", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп готовится к установлению пошлин на импорт из Китая объемом до 60 миллиардов долларов и ориентируется в этом на продукцию секторов технологий и телекоммуникаций.