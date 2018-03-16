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МВФ посоветовал Украине установить рыночные цены на газ

Цена на газ
08:47 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Рыночные цены на газ сделают невозможным практику скрытых и лишенных адресности субсидий.

Президент Петр Порошенко предполагал, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда, но этого не произошло.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на DW.

Как отметили в МВФ, реформирования цен на энергоносители является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в последние годы.

"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых лишенных адресности субсидий", - отметил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

Цена на газ в Украине: Порошенко надеется, что с МВФ получится договориться
Цена на газ в Украине: Порошенко надеется, что с МВФ получится договоритьсяЧитать полностью

Напомним, президент Петр Порошенко уверен, что переговорщики Минфина и МВФ найдут "разумный баланс" относительно требования фонда поднять цены на газ в Украине.

Как известно, в Международном валютном фонде заявили, что условием для пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша кредита для Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ до рыночного уровня.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом сезоне повышение цены на газ не будет.

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Новости Бизнеса, Газ, Рыночные цены на газ, Субсидии, Цены на газ.
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