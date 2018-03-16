МВФ посоветовал Украине установить рыночные цены на газ

Президент Петр Порошенко предполагал, что решение Стокгольмского арбитража может изменить требования Фонда, но этого не произошло.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на DW.

Как отметили в МВФ, реформирования цен на энергоносители является одним из наиболее определяющих достижений в Украине в последние годы.

"Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых лишенных адресности субсидий", - отметил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.

Он добавил, что текущая система субсидий на жилищно-коммунальные услуги защищает наиболее уязвимые домохозяйства от роста цены на газ.

Напомним, президент Петр Порошенко уверен, что переговорщики Минфина и МВФ найдут "разумный баланс" относительно требования фонда поднять цены на газ в Украине.

Как известно, в Международном валютном фонде заявили, что условием для пересмотра программы расширенного финансирования и выделения транша кредита для Украины является принятие закона об Антикоррупционном суде и приведение цен на газ до рыночного уровня.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в этом сезоне повышение цены на газ не будет.