Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нацбанк представил новую стратегию Нацбанк представил новую стратегию
Новости: Назначен новый состав и председатель Счетной палаты Назначен новый состав и председатель Счетной палаты
Новости: Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала: онлайн-трансляция Лига чемпионов. Жеребьевка 1/4 финала: онлайн-трансляция
Новости: Конец раннего каменного века отнесли дальше в прошлое Конец раннего каменного века отнесли дальше в прошлое
X

Украина планирует расширить географию экспорта зерна

Сбор урожая
11:32 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украина намерена расширить географию экспорта зерна в 2018 году.

Географию экспорта украинской пшеницы в 2018 году планируется расширить рынками Китая и Вьетнама, а также либерализировать поставки в Индонезию, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

"Экспорт зерна пшеницы из Украины в 2016/2017 маркетинговом году (МГ) составил более 17,5 млн тонн. При этом Индонезия в системе украинского экспорта пшеницы занимала четвертое место - более 1,6 млн тонн (9%). В то же время, в 2017/2018МГ Индонезия занимает первое место в статистике экспорта пшеницы - более 1 млн тонн", - отметил глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа в ходе встречи с представителями Комитета зерновых и масличных культур Европейской бизнес ассоциации.

Ежегодный экспорт зерновых и масличных культур из Украины, по его словам, составляет около 40 млн тонн.

Участники встречи также обсудили текущее состояние экспорта зерновых и фитосанитарные требования стран-партнеров в международной торговле.

Как отметил заместитель начальника управления фитосанитарной безопасности - начальник отдела карантина растений Департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы Вадим Чайковский, при формировании экспортных партий растений и продуктов растительного происхождения необходимо соблюдать фитосанитарные требования стран-партнеров Украины. В случае необходимости, нужно устанавливать свободные участки от вредных организмов и готовиться к ежегодному обследованию с/х культур для экспорта в КНР.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, АПК, Зерно, Минагропрод, Экспорт зерна.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

В Украине растет безработица Стало известно, будут ли повышать тарифы на свет для населения В Украине сделали первый шаг к легализации майнинга криптовалют

Последние новости

Лавров отреагировал на совет главы Минобороны Британии "Хочу показать отличный бокс": соперник Гвоздика - о бое с украинцем Шикарные арабские автомобили класса люкс
Сегодня читают
01 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
02 Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
03 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
04 "Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"
05 Ученые обнаружили уничтоженную христианами рукопись древнегреческого хирурга
Новости сегодня
12:33 Прикольные комиксы, которые поднимут настроение каждому
12:32 В Раде зарегистрировали законопроект против аграрного рейдерства
12:26 В Госстатистики сообщили, какое мясо в Украине стало дешевле
12:18 Костюк вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне
12:00 "А началось все с Кадара": украинский тренер - о поражении "Динамо"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: Порошенко встретился с актером Жаном Рено Порошенко встретился с актером Жаном Рено
Новости: Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Добавить комментарий
0