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Фонд госимущества представил список компаний на приватизацию в 2018 году

Здание ФГИУ
16:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров презентовал список компаний, которые намерены приватизировать в 2018 году.

Фонд госимущества подготовил презентацию ТОП-21 компании к приватизации на 2018 год, среди которых предприятия энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. Об этом сообщил и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

"Фонд государственного имущества подготовил презентацию ТОПовых объектов приватизации на 2018 год. 21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, Центрэнерго, ряд облэнерго, Одесский припортовый завод, Аграрный фонд, Президент-Отель, Турбоатом", - говорится в сообщении.

В презентации также есть описание предприятий, информация о финансово-экономическом состоянии и контактах руководства.

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Новости Бизнеса, Приватизация, Список компаний, Фонд госимущества.
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