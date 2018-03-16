Фонд госимущества представил список компаний на приватизацию в 2018 году
Новости Бизнеса: Исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров презентовал список компаний, которые намерены приватизировать в 2018 году.
Фонд госимущества подготовил презентацию ТОП-21 компании к приватизации на 2018 год, среди которых предприятия энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. Об этом сообщил и.о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.
"Фонд государственного имущества подготовил презентацию ТОПовых объектов приватизации на 2018 год. 21 предприятие энергетической, химической, машиностроительной, аграрной отраслей. В частности, Центрэнерго, ряд облэнерго, Одесский припортовый завод, Аграрный фонд, Президент-Отель, Турбоатом", - говорится в сообщении.
В презентации также есть описание предприятий, информация о финансово-экономическом состоянии и контактах руководства.