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Гройсман назвал одно из условий начала монетизации льгот на проезд

Владимир Гройсман
08:21 Сегодня Телеграф
finance.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По словам премьера, первым делом неоходимо провести верификацию льготников, которые получат потом возможность для бесплатного проезда.

Для начала монетизации льгот на проезд в Украине необходимо, в том числе, провести верификацию льготников.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Гройсман напомнил, что Кабмин принял решение о внедрении монетизации льгот на проезд.

“Нужно провести верификацию льготников. Льготники должны получить возможность для бесплатного проезда”, – заявил он. Напомним, на этой неделе правительство определило порядок монетизации льгот на проезд в транспорте.

В частности, финансирование расходов на монетизацию льгот будет осуществляться за счет местных бюджетов, а областным и Киевской городской государственным администрациям поручили обеспечить в двухмесячный срок утвердить размер ежемесячной выплаты льготникам.

Размер ежемесячной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда на 30 поездок. Выплаты будут проводиться ежемесячно до 20 числа.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Деньги, Кабмин, Льготы, Монетизация, Новости экономики, Транспорт, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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