Гройсман назвал одно из условий начала монетизации льгот на проезд
Новости Бизнеса: По словам премьера, первым делом неоходимо провести верификацию льготников, которые получат потом возможность для бесплатного проезда.
Для начала монетизации льгот на проезд в Украине необходимо, в том числе, провести верификацию льготников.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Гройсман напомнил, что Кабмин принял решение о внедрении монетизации льгот на проезд.
“Нужно провести верификацию льготников. Льготники должны получить возможность для бесплатного проезда”, – заявил он. Напомним, на этой неделе правительство определило порядок монетизации льгот на проезд в транспорте.
В частности, финансирование расходов на монетизацию льгот будет осуществляться за счет местных бюджетов, а областным и Киевской городской государственным администрациям поручили обеспечить в двухмесячный срок утвердить размер ежемесячной выплаты льготникам.
Размер ежемесячной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда на 30 поездок. Выплаты будут проводиться ежемесячно до 20 числа.