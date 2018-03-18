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Всемирный банк одобряет любой сценарий запуска рынка земли в Украине

Всемирный банк одобряет любой сценарий запуска рынка земли в Украине
21:47 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Всемирный банк одобряет любой сценарий запуска рынка земли в Украине, в том числе предложенный Министерством аграрной политики и продовольствия.

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахонен в интервью НВ подчеркнула, что ее устраивает любой сценарий запуска рынка земли.

В том числе и продажа земли ограниченным объемом (до 300 гектар) в одни руки только физическим лицам – гражданам Украины, который ранее предлагало министерство, рассказала Сату Кахонен в интервью НВ, передает Экономическая правда.

"Сейчас украинские компании сосредоточены главным образом на производстве зерновых. Мы ожидаем, что после того, как рынок откроется, и в страну пойдут инвестиции, компании начнут создавать производства с высокой добавленной стоимостью", - сказала она.

"И со временем это должно привести к тому, что холдинги адаптируют размеры своих земельных угодий. А как Украина будет проводить земельную реформу, сколько будут разрешать покупать землевладельцам или компаниям, решать правительству", – заявила Кахонен.

Ранее замминистра аграрной политики Максим Мартынюк рассказал о проекте земельной реформы, который будет строиться на трех принципах. Земля будет продаваться, купить ее смогут только физические лица и только граждане Украины.

Таким образом, Министерство аграрной политики планирует запустить развитие мелкого и среднего фермерства в стране и увеличить эффективность использования земли, не допустив при этом монополизации земельного рынка.

Ряд депутатов выступают за то, чтобы разрешить продавать землю всем желающим без всяких ограничений. Большинство Верховной рады против всякого рынка земли в стране.

Как известно, 7 декабря прошлого года Рада продлила мораторий на продажу земли.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Всемирный банк, Министерство аграрной политики и продовольствия, Рынок земли в Украине, Сату Кахонен.
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