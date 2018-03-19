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В Раде зарегистрирован президентский законопроект "О валюте"

Валюта
10:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay

Новости Бизнеса: В Верховной Раде появился президентский законопроект о валюте.

Законопроект "О валюте" внесен в Верховную Раду и определен президентом Украины Петром Порошенко как неотложный.

Соответствующий проект закона (№8152) от 19 марта зарегистрирован на сайте парламента. Его инициатор – П.Порошенко. Текст документа в настоящее время отсутствует.

Согласно информации сайта Верховной Рады, 17 марта этот законопроект определен президентом как неотложный.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство поддерживает разработанный Национальным банком Украины и одобренный Национальным советом реформ при президенте проект закона "О валюте". Он подчеркнул, что это хорошая законодательная инициатива, которую правительство намеренно поддерживать. Премьер также выступил за скорейшее принятие Верховной Радой данного документа.

НБУ 10 августа 2017 года обнародовал на веб-сайте для общественного обсуждения проект закона "О валюте", который призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

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Новости Бизнеса, Валюта Украины, Верховная Рада, Закон "О валюте", Петр Порошенко, Украина.
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