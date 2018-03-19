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Украина установила антирекорд по уровню занятости и безработице

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15:05 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: В Минсоцполитики заявили, что уровень безработицы в 2017 году составил 9,4%, среднемесячное количество безработных составляет 1миллион 700 тысяч украинцев.

За последние 10 лет объемы и уровень занятости в Украине являются крайне низкими, одновременно безработицы - высоким. Об этом на круглом столе "Будущее рынка труда в Украине" сказал государственный секретарь Министерства социальной политики Украины Виктор Иванкевич.

"Украинский рынок труда функционирует в условиях известного количества проблем. Объемы и уровень занятости населения за последние 10 лет являются крайне низкими, а безработица - высокой. За 9 месяцев 2017 года уровень безработицы составлял 9,4% по сравнению с соответствующим предыдущего года (9,2% ). Среднемесячное количество безработных составляет 1 миллион 700 тысяч человек", - сообщил он.

Однако, по словам В.Иванкевича, накануне мирового кризиса 2008 года уровень безработицы в Украине составил 7,4%.

Он добавил, что за 9 месяцев 2017 года произошло сокращение количества и доли занятых в неформальном секторе экономики в пользу формального на 273 тысяч человек по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В каких регионах Украины самые высокие зарплаты

Экономистам, менеджерам, юристам, операторам компьютерного набора, почтальонам и охранникам устроиться на работу в Украине наиболее сложно. 

"По отдельным профессиям наибольшие трудности с трудоустройством испытывают представители профессий: экономист, менеджер, юрист, оператор компьютерного набора, почтальон и охранник. На 2330 безработных экономистов приходится 276 вакансий, на 1000 юристов - 91 вакансия", - сообщила она.

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Новости Бизнеса, Количество безработных в Украине, Минсоцполитики, Уровень безработицы в Украине.
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