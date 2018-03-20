Украина обратилась к США об отмене пошлин на свою металлопродукцию

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) направило США просьбу о выведении украинской металлопродукции из-под действия 25%-ных импортных пошлин на украинскую металлопродукции.

"Передала советнику по экономическим вопросам посольства США в Украине Дж. Полу Шутте письмо @VGroysman руководству США относительно исключения металлургической продукции из-под действия мер. Необходимо обеспечить доступ продукции к рынку США, который является традиционным #експортуй @kabmin_ua @mineconomdev", - написала заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская на своей странице в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 8 марта подписал два документа о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, сделав исключения для Мексики и Канады, поскольку Вашингтон ведет с этими странами переговоры по пересмотру условий северноамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Решения вступают в силу 23 марта. При этом Д.Трамп в любой момент может отменить их или изменить условия в одном или обоих документах сразу.

В свою очередь, представители украинских металлургических предприятий обратились к правительству за поддержкой относительно возможных пошлин, о чем шла речь на рабочем совещании во главе с первым вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли С.Кубивым и заместителем министра – торговым представителем Н.Микольской 12 марта.

По данным таможенной статистики Государственной фискальной службы, украинский экспорт черных металлов в 2017 году возрос на 20% по сравнению с 2016 годом – до $8,665 млрд. На черные металлы за минувший год пришлось 20,03% общего объема поступлений от экспорта товаров против 19,93% за предыдущий. Импорт аналогичной продукции вырос в минувшем году на 42% - до $1,134 млрд.