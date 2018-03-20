Пасха 2018: стоимость продуктовой корзины в Украине вырастет на треть

Стоимость пасхальной корзины в Украине в 2018 году вырастет на 34,2% по сравнению с 2017 годом и составит 506 грн, сообщила пресс-служба Института аграрной экономики со ссылкой на директора института академика НААН Юрия Лупенко.

"В 2018 году стоимость пасхальной корзины по средним ценам в Украине по состоянию на начало марта составит около 506 грн. В этом году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 129 грн – то есть на треть (+ 34,2%) – дороже, чем в прошлом году. Тогда минимальный набор продуктов стоил 377 грн", - отметил Лупенко.

По его словам, стоимость основной составляющей праздничной корзины – пасхи домашней выпечки – составит около 80 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, поскольку ее цена зависит от ингредиентов выпечки и ее отделки.

"Рост стоимости пасхи обусловлен двумя факторами. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, яиц и изюма, с другой – увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий", - процитировала пресс-служба Лупенко.

Отмечается, что самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 102 грн (190-216 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) – 94 грн из расчета 177-200 грн за 1 кг. По сравнению с 2017 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 38,2%, а домашней колбасы – на 41,7%. Сало (0,5 кг) обойдется в 35 грн из расчета 63-105 грн за 1 кг.

По словам директора института, среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) – 65 грн (118-157 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) – 61 грн (111-173 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 29 грн (54-92 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) – 27 грн (25-29 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) – 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года – 9-14 грн.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими - помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – ее стоимость вырастет до 660 грн. Это на 140 грн, или на 26,9% больше стоимости корзины такого же состава в 2017 году.

По словам эксперта, такой рост цен обусловлен сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи находятся еще на высоком уровне. Средняя цена по Украине на тепличные томаты составляет 50-58 грн, на огурцы – 55-62 грн, а на яблоки – 14-25 грн.

За бутылку церковного вина "Кагор"в среднем придется заплатить еще 90 грн (50-150 грн за бутылку).