Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко в Катаре договаривается о поставках сжиженного газа Порошенко в Катаре договаривается о поставках сжиженного газа
Новости: Командующий Наев назвал главное отличие операции Объединенных сил от АТО Командующий Наев назвал главное отличие операции Объединенных сил от АТО
Новости: Бубка получил специальную премию в Монако Бубка получил специальную премию в Монако
Новости: Весеннее равноденствие 2018: время исполнения желаний и очищения Весеннее равноденствие 2018: время исполнения желаний и очищения
X

Пасха 2018: стоимость продуктовой корзины в Украине вырастет на треть

Пасхальная корзина
14:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Пасхальная корзина в 2018 году подорожает более чем на треть – до 506 грн.

Стоимость пасхальной корзины в Украине в 2018 году вырастет на 34,2% по сравнению с 2017 годом и составит 506 грн, сообщила пресс-служба Института аграрной экономики со ссылкой на директора института академика НААН Юрия Лупенко.

"В 2018 году стоимость пасхальной корзины по средним ценам в Украине по состоянию на начало марта составит около 506 грн. В этом году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся украинцам на 129 грн – то есть на треть (+ 34,2%) – дороже, чем в прошлом году. Тогда минимальный набор продуктов стоил 377 грн", - отметил Лупенко.

По его словам, стоимость основной составляющей праздничной корзины – пасхи домашней выпечки – составит около 80 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, поскольку ее цена зависит от ингредиентов выпечки и ее отделки.

"Рост стоимости пасхи обусловлен двумя факторами. С одной стороны, это подорожание молока, сливочного масла, яиц и изюма, с другой – увеличение стоимости энергоресурсов для хлебопекарных предприятий", - процитировала пресс-служба Лупенко.

Отмечается, что самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 102 грн (190-216 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) – 94 грн из расчета 177-200 грн за 1 кг. По сравнению с 2017 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 38,2%, а домашней колбасы – на 41,7%. Сало (0,5 кг) обойдется в 35 грн из расчета 63-105 грн за 1 кг.

По словам директора института, среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) – 65 грн (118-157 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) – 61 грн (111-173 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 29 грн (54-92 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) – 27 грн (25-29 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) – 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года – 9-14 грн.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими - помидоры, огурцы, яблоки, красное вино – ее стоимость вырастет до 660 грн. Это на 140 грн, или на 26,9% больше стоимости корзины такого же состава в 2017 году.

По словам эксперта, такой рост цен обусловлен сравнительно ранней Пасхой, когда цены на сезонные овощи находятся еще на высоком уровне. Средняя цена по Украине на тепличные томаты составляет 50-58 грн, на огурцы – 55-62 грн, а на яблоки – 14-25 грн.

За бутылку церковного вина "Кагор"в среднем придется заплатить еще 90 грн (50-150 грн за бутылку).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, "Пасхальная корзина", Институт аграрной экономики, НААН, Пасха, Украина, Цены в украине, Юрий Лупенко.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Украинский экспорт в ЕС вырос на 3,7 млрд долларов В Раде зарегистрирован законопроект "О валюте" ВБ одобряет любой сценарий запуска рынка земли в Украине

Последние новости

Кремль отреагировал на отказ Трампа поздравить Путина Юнкер поздравил Путина с переизбранием Буффон рассказал, почему вернулся в сборную Италии
Сегодня читают
01 У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
02 Гороскоп на сегодня, 20 марта 2018: все знаки зодиака
03 Погба перед матчем с Россией покрасился в желто-синий цвет
04 Ученые заявили, что перед динозаврами на Земле господствовали предки млекопитающих
05 Финт Зидана и гол после промаха: как играют в четвертом дивизионе Англии (Видео)
Новости сегодня
15:14 Эвакуирован второй по загруженности вокзал в Лондоне
15:10 Во Львове возмущены действиями депутата польского Сейма
15:09 Ученые выяснили, что алкоголь полезен для мозга
15:02 В России приостановили полеты Ан-148
14:56 Фотожабы на пузатого кота заставят вас рыдать от смеха
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рубану объявили новое подозрение Рубану объявили новое подозрение
Новости: Во Франции задержан Николя Саркози Во Франции задержан Николя Саркози
Новости: Аграрии перекрывают дороги в Украине Аграрии перекрывают дороги в Украине
Новости: Какая стоимость продуктов по состоянию на 20 марта 2018 года Какая стоимость продуктов по состоянию на 20 марта 2018 года
Добавить комментарий
0