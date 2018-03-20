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Катар заинтересован в приватизации украинского имущества

Петр Порошенко в Катаре
17:45 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Петр Порошенко и исполнительный директор QIA обсудили заинтересованность инвесторов из Катара в приватизации в Украине.

Президент Украины Петр Порошенко и исполнительный директор Катарской инвестиционной администрации "Qatar Investment Authority" (QIA) шейх Абдулла бин Мухаммед бин Сауд Аль Тани на встрече в рамках официального визита главы государства в Катар подтвердили заинтересованность во взаимодействии сторон в инвестиционной сфере и участии в приватизации.

"В ходе встречи была подтверждена заинтересованность украинской стороны в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Катаром в инвестиционной сфере, в частности в привлечении катарских инвесторов к участию в программе приватизации объектов государственной и коммунальной собственности в Украине", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства во вторник.

 

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества с Катаром в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика, туристско-рекреационная инфраструктура, судо- и самолетостроение, а также по проектам строительства дорог и модернизации морских портов.

Собеседники отметили, что активизации инвестиционного сотрудничества должны способствовать заключенные во время визита президента Украины в Катар двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.

На встрече также обсуждались перспективы реализации совместных проектов по выращиванию, переработке и поставках сельскохозяйственной продукции, актуальные в контексте усилий Катара по обеспечению собственной продовольственной безопасности.

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Новости Бизнеса, "Qatar Investment Authority", QIA, Катар, Петр Порошенко, Приватизация, Приватизация в Украине, Украина.
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