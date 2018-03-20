Катар заинтересован в приватизации украинского имущества

Президент Украины Петр Порошенко и исполнительный директор Катарской инвестиционной администрации "Qatar Investment Authority" (QIA) шейх Абдулла бин Мухаммед бин Сауд Аль Тани на встрече в рамках официального визита главы государства в Катар подтвердили заинтересованность во взаимодействии сторон в инвестиционной сфере и участии в приватизации.

"В ходе встречи была подтверждена заинтересованность украинской стороны в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Катаром в инвестиционной сфере, в частности в привлечении катарских инвесторов к участию в программе приватизации объектов государственной и коммунальной собственности в Украине", - сообщила пресс-служба главы Украинского государства во вторник.

Під час зустрічі з Виконавчим директором «Qatar Investment Authority» обговорили перспективи співробітництва з Катаром у сільському господарстві, енергетиці, туристичній інфраструктурі, суднобудуванні, літакобудуванні, а також за проектами будівництва доріг та модернізації портів pic.twitter.com/4MIBPhGnvF — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 марта 2018 г.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы развития сотрудничества с Катаром в таких отраслях, как сельское хозяйство, энергетика, туристско-рекреационная инфраструктура, судо- и самолетостроение, а также по проектам строительства дорог и модернизации морских портов.

Собеседники отметили, что активизации инвестиционного сотрудничества должны способствовать заключенные во время визита президента Украины в Катар двусторонние соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и об избежании двойного налогообложения.

На встрече также обсуждались перспективы реализации совместных проектов по выращиванию, переработке и поставках сельскохозяйственной продукции, актуальные в контексте усилий Катара по обеспечению собственной продовольственной безопасности.