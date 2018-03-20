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В Госстате назвали затраты на субсидии по оплате коммуналки

Коммунальные услуги
19:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Затраты на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 2 мес.-2018 уменьшились на 78,5%.

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-феврале 2018 года составила 352,1 млн грн, что на 78,5% (или 1 млрд 284 млн грн) ниже показателя января-февраля 2017 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке страны. Данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.

По данным Госстата, с начала 2018 года субсидии назначены 332,4 тыс. домохозяйств, что в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг в Украине на одну семью в феврале-2018 сократился на 36% по сравнению с февралем-2017 и составил 1005,2 грн.

Согласно данным статведомства, в феврале-2018 субсидии на оплату жилкомуслуг получали 6,44 млн домохозяйств в Украине, что составляет 43% от общего количества домохозяйств в стране.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2016 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг, составила 5 млрд 704,7 млн грн, что в 2,4 раза выше показателя за 2015 год.

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Новости Бизнеса, Госстат, Коммуналка, Оплата жилкомуслуг, Субсидии, Украина.
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