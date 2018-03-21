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"Газпром" оспорит миллиардный штраф АМКУ в международном суде

"Газпром"
17:36 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: "Газпром" готовит иск в международный арбитраж в связи с $6,6-миллиардным штрафом АМКУ.

"Газпром" готовит иск в международный арбитраж в связи со штрафом Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на сумму 172 млрд гривен ($6,6 млрд по текущему курсу).

Согласно сообщению "Газпрома", "появившиеся сообщения о взыскании Украиной с "Газпрома" денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества "Газпрома" под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа".

"Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года", - говорится в сообщении российской компании.

"Газпром" ранее уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж", - отмечает управление информации "Газпрома".

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Новости Бизнеса, АМКУ, Газпром, Международный арбитраж, Суд.
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