Госстат подсчитал, на сколько вырос ВВП Украины в 2017 году

Рост реального валового внутреннего продукта Украины в 2017 году составил 2,5%, сообщается на сайте Государственной службы статистики, что превышает ранее обнародованную оперативную оценку этого показателя на уровне 2,2%.

Учитывая обнародованный показатель и уточненные оценки Госстата за 2016 год, когда, впервые за 4 года, был зафиксирован рост ВВП - на 2,4%, в 2017 году рост экономики Украины ускорился.

Согласно приведенным данным, Госстат улучшил квартальные оценки роста ВВП по сравнению с ранее обнародованными оперативными оценками: до 2,2% с 1,8% в четвертом квартале, до 2,4% с 2,1% в третьем, до 2,6% с 2,3% во втором и до 2,8% с 2,5% в первом квартале.

Также сообщается, что номинальный ВВП по итогам года составил 2,983 триллиона гривень, а ВВП в расчете на одного человека – 70,210 тысячи гривень. В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Справка. ВВП Украины за 2016 год, по уточненным данным Госстата, вырос на 2,4%, при этом рост был зафиксирован впервые за 4 года. Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозировали рост реального ВВП Украины в 2017 году на 2%, правительство Украины - на 2%, Национальный банк – на 2,2%. В 2018 году МВФ ожидает роста экономики Украины на 3,2%, Всемирный банк – на 3,5%, правительство Украины - на 3%, Национальный банк – на 3,2%.