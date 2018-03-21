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С апреля увеличивается цена на газ для промпотребителей

Цена на газ
19:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Зеркало недели

Новости Бизнеса: "Нафтогаз Украины" с апреля увеличит цену на газ для промпотребителей на 7,4-9,8%.

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 апреля 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,8% (на 774 грн) по сравнению с февралем – до 8,67 тыс. за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению компании в четверг, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 7,4% (на 654 грн) – до 9 тыс. 543,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, на февраль и март "Нафтогаз" снизил цену на природный газ для промышленности, заявив намерении усилить свои позиции в сегменте продаж природного газа промышленным потребителям. Возможность снижения цены, в частности, была связана с сформированными в межотопительный период запасами газа в подземных хранилищах, закупленными по более низким, чем на сегодня ценами.

Кроме того, с марта НАК с 1 марта рассчитывал возобновить закупки газа у "Газпрома", но российская компания отказалась поставлять газ в Украину, вернув внесенный авансовый платеж около $125 млн. По словам главного коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, Украина должна была в марте получать от Газпрома 18 млн куб. м газа в сутки.

С 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Новости Бизнеса, Нафтогаз Украины, Промпотребители, Цена на газ, Юрий Витренко.
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