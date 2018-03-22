Управление ГТС: Кистион рассказал, чего хотят иностранные компании

Ни одна иностранная компания, которая сейчас проявила интерес к участию в управлении украинской газотранспортной системой, во время предварительных консультаций не претендовала на владение ею.

Об этом во время открытых слушаний на тему: "ГТС: ключевые вызовы и критерии привлечения стратегического партнера" в Комитете ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

"Ни одна из компаний (которые в настоящее время проявили интерес к участию в управлении ГТС Украины - ред.) не претендует на уникальную украинскую газотранспортную систему, потому что, согласно украинскому законодательству, ее основные средства запрещены к приватизации", - сказал Кистион.

Он проинформировал в этом контексте, что словацкая компания Eustream во время консультаций заявила о желании взять в управление 49% нового независимого оператора ОАО "Магистральные газопроводы Украины".

"Хочу напомнить, что акционерный капитал нового оператора "МГУ" составляет 4 млн 200 тыс. грн. Остальные основные средства, связанные с транспортировкой, были, есть и должны остаться собственностью Украинского государства", - подчеркнул Кистион.

По словам Кистиона, иностранные партнеры готовы взять обязательство помочь Украине ее загрузить.

Еще одна позиция, которая прослеживается во всех компаниях, заключается в том, что на первом этапе ни одна из них не готова инвестировать в модернизацию украинской ГТС, отметил вице-премьер.

"Они готовы совместно вести бизнес и уже по результатам ведения бизнеса, возможно, модернизировать украинскую ГТС", - констатировал Кистион.

Отвечая на вопросы участников слушаний, какие исходные условия предлагались компаниям для участия в управлении ГТС Украины, вице-премьер отметил, что при размещении соответствующего объявления на сайте Европейской комиссии, Министерства топлива и энергетики и Кабмина правительство имело целью выяснить перспективу сотрудничества с иностранными партнерами.

"Компании обратились и дали свои предложения, как они это видят. На основании их предложений и наших интересов как государства мы вместе с вами, народными депутатами, членами рабочей группы должны сформировать предложения для конкурсных условий - а как это видит Украина, и эти конкурсные условия запустить публично. И не обязательно, что только те компании, которые проявили заинтересованность на первом этапе, будут участвовать в конкурсе. Это будет открытый публичный конкурс. Поэтому обвинять и комитет, и правительство, что эти процессы закрыты, я думаю, нет абсолютно никаких оснований", - заявил Кистион.

Как сообщал Правительственный портал, 10 международных компаний прислали Украине свои предложения сотрудничать с ОАО "МГУ". Это, в частности, такие европейские газовые консорциумы Словакии и Италии, как Eustream и Snam, Нидерландов и Франции - Gazunie и GRTgaz, компании из Польши - GAZsystem, Греции - Desfa, Испании - Reganosa, Германии - Verbunddnelz Gaz AG, Бельгии - Fluxys, Румынии - Transgaz.

15 марта Кабинет министров Украины провел второй раунд консультаций с потенциальными партнерами по управлению газотранспортной системой (ГТС).