Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МВФ не считает Украину бедной развивающейся страной МВФ не считает Украину бедной развивающейся страной
Новости: Порошенко подписал закон о платных дорогах Порошенко подписал закон о платных дорогах
Новости: Линарес сделал шокирующее заявление перед боем с Ломаченко Линарес сделал шокирующее заявление перед боем с Ломаченко
Новости: Какие последствия могут быть при сближении Солнца с соседней звездой Какие последствия могут быть при сближении Солнца с соседней звездой
X

МВФ не считает Украину бедной развивающейся страной

Киев
15:36 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Правительство прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.

Международный валютный фонд не считает Украину развивающейся страной с низким доходом и связывает падение доходов в стране с военным конфликтом.

Об этом говорится в исследовании МВФ о макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах, опубликованном Фондом. В МВФ отметили, что в 2014 году уровень доходов в Украине в пересчете на одного гражданина был на 14% ниже уровня, до которого страны включаются в группу низкодоходных (2 330 долларов годового дохода). Однако Украина не была включена в группу низкодоходных стран в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликт.

"Падение уровня доходов в Украине в основном отображает влияние военного конфликта", - подчеркнули в Фонде. При этом Украина не была включена в группу низкодоходных стран и в 2018 году, поскольку структура ее экономики является типичной для стран с развивающейся рыночной экономикой.

"Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с развивающейся рыночной экономикой - ред.)", - сообщили в МВФ.

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 28,4% и составила 7711 гривень. Реальная заработная плата в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 12,3%, а по сравнению с декабрем 2017 года сократилась на 13,4%. Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.

Справка. Страны с развивающейся рыночной экономикой (EME) - это страны с годовым доходом менее 4035 долларов в пересчете на одного гражданина (методология Всемирного банка), которые находятся в процессе перехода от традиционной аграрной экономики, базирующейся на экспорта сырья к современной высокопродуктивной экономики. Такие страны, как правило, намерены обеспечить индустриализацию, и перейти к свободному рынку либо смешанной экономике с превалированием рыночного регулирования.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Зарплата, МВФ, Международный валютный фонд, Экономика Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Гройсман рассказал, как намерен бороться с ростом цен Розенко рассказал о вакансиях с зарплатой более 15 тысяч С апреля увеличивается цена на газ для промпотребителей

Последние новости

Задержан заявивший о подготовке теракта в Раде Украинский боксер поборется за титул чемпиона WBC среди молодежи Стало известно, кто голосовал против ареста Савченко
Сегодня читают
01 Не перестает удивлять: Месси забил шокирующий гол на тренировке (Видео)
02 ЦИК признала Зварича избранным нардепом по списку "БПП"
03 Творог не всегда может быть полезным для организма
04 Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП
05 Кейт Миддлтон показала новый стильный образ
Новости сегодня
15:41 Выезд ребенка за границу: разрешений от "алиментщиков" больше не нужно
15:40 Сытник рассказал, когда будет создан антикоррупционный суд
15:31 Несколько способов, которые помогут избавиться от вредных привычек
15:24 В украинский прокат выходит фильм "Ведьма"
15:24 СБУ перекрыла канал нелегальной миграции из Азии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Мандат СММ ОБСЕ продлили на год Мандат СММ ОБСЕ продлили на год
Новости: Аэропорту Жуляны присвоили имя Сикорского Аэропорту Жуляны присвоили имя Сикорского
Новости: Рада признала нелегитимными выборы Путина в Крыму Рада признала нелегитимными выборы Путина в Крыму
Новости: Кейт Миддлтон показала новый стильный образ Кейт Миддлтон показала новый стильный образ
Добавить комментарий
0