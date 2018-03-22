МВФ не считает Украину бедной развивающейся страной

Международный валютный фонд не считает Украину развивающейся страной с низким доходом и связывает падение доходов в стране с военным конфликтом.

Об этом говорится в исследовании МВФ о макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах, опубликованном Фондом. В МВФ отметили, что в 2014 году уровень доходов в Украине в пересчете на одного гражданина был на 14% ниже уровня, до которого страны включаются в группу низкодоходных (2 330 долларов годового дохода). Однако Украина не была включена в группу низкодоходных стран в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликт.

"Падение уровня доходов в Украине в основном отображает влияние военного конфликта", - подчеркнули в Фонде. При этом Украина не была включена в группу низкодоходных стран и в 2018 году, поскольку структура ее экономики является типичной для стран с развивающейся рыночной экономикой.

"Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для EME (emerging market economies, страны с развивающейся рыночной экономикой - ред.)", - сообщили в МВФ.

Как сообщалось, по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 28,4% и составила 7711 гривень. Реальная заработная плата в январе 2018 года по сравнению с январем 2017 года увеличилась на 12,3%, а по сравнению с декабрем 2017 года сократилась на 13,4%. Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень.

Справка. Страны с развивающейся рыночной экономикой (EME) - это страны с годовым доходом менее 4035 долларов в пересчете на одного гражданина (методология Всемирного банка), которые находятся в процессе перехода от традиционной аграрной экономики, базирующейся на экспорта сырья к современной высокопродуктивной экономики. Такие страны, как правило, намерены обеспечить индустриализацию, и перейти к свободному рынку либо смешанной экономике с превалированием рыночного регулирования.