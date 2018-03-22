ГФС отчиталась об обороте табачных изделий

Государственная фискальная служба (ГФС) в 2017 году году изъяла из незаконного оборота 11,9 млн пачек сигарет и 179,4 тонн табака на общую сумму 290,2 млн грн. Об этом говорится в сообщении на сайте ГФС. Согласно сообщению, в январе-феврале текущего года работниками налоговой милиции из незаконного оборота изъято 2,2 млн пачек табачных изделий и 8,9 тонн табака на общую сумму 69,4 млн грн. В сообщении отмечается, что Фискальная служба подписала меморандум о сотрудничестве с Украинской ассоциацией производителей табачных изделий "Укртютюн".

Меморандумом определены действия, направленные на противодействие незаконной торговле и незаконному перемещению табачных изделий и оборудования, а также на решение других вопросов по защите прав, свобод и законных интересов физических лиц, субъектов хозяйствования, интересов государства. По данным Государственной службы статистики, объем производства сигарет, содержащих табак или смеси табака с заменителями табака, в Украине в 2017 году составил 92,1 млрд штук, что на 6,2% меньше, чем в 2016 году. Поступления от табачных акцизов в 2017 году, по данным Государственной казначейской службы Украины, составили 39,9 млрд грн, что на 6,7 млрд грн, или на 20% больше, чем в 2016 году, в связи с 40%-ным повышением специфического акциза на табачные изделия с 1 января 2017 года.