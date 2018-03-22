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Украина и Катар договорились об отмене двойного налогообложения

Петра Порошенко в Катаре
19:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Украина и Катар подписали Соглашение об избежании двойного налогообложения.

Министр иностранных дел Павел Климкин и министр финансов Катара Али Аль-Эмади подписали Соглашение между правительством Украины и Катара об избежании двойного налогообложения и предупреждения налоговых уклонений по налогу на доходы.

Как сообщается на сайте Министерства финансов в четверг, избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц будет достигаться за счет распределения права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Катаром, а также благодаря учету в налоговых обязательствах плательщика одного государства ранее уплаченных налогов на территории другой страны.

Согласно сообщению Минфина, протокол предусматривает налогообложение дивидендов по ставке 5%, если фактическим владельцем дивидендов является компания, в собственности которой не менее 10% компании, выплачивающей дивиденды, и 10% - в остальных случаях.

Ставка налогообложения роялти установлена на уровне 5% и 10%, аналогичные ставки установлены на налогообложение процентов.

Как отмечает Минфин, Украина и Катар должны завершить внутренние государственные процедуры, необходимые для ратификации протокола.

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Новости Бизнеса, Али Аль-Эмади, Катар, Минфин, Налогообложение, Павел Климкин.
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