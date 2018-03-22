Украина сократила экспорт зерновых

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) экспортировала почти 30 млн тонн зерновых, что на 8,5% ниже показателя за аналогичный период 2016/2017 МГ - 32,8 млн тонн.

Согласно данным департамента фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Госпродпотребслужбы, на экспорт поставлено, в частности, 13,8 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 7,7 млн тонн, фуражной - почти 6 млн тонн), ячменя - почти 4 млн тонн, кукурузы - 11,6 млн тонн.

Ведомство напоминает, что за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 14,4 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 9 млн тонн и фуражной - более 5,5 млн тонн), ячменя - 4,7 млн тонн, кукурузы - 13,3 млн тонн.

Госпродпотребслужба указывает, что с начала текущего маркетингового года было экспортировано более 4,3 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - более 2 млн тонн, сои - более 2,2 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил более 3,3 млн тонн (в том числе рапса - более 0,94 млн тонн, сои - 2,4 млн тонн).