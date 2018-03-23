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Кабмин готов за месяц решить вопрос с автомобилями на еврономерах

Иностранные номера
12:14 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: bombanews

Новости Бизнеса: Кабмин может за месяц урегулировать проблему с автомобилями с иностранной регистрацией, если Рада делегирует им это право.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины готов на протяжении месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует им это право.

"Я знаю, что вы очень тщательно занимаетесь этим вопросом в комитете, и мы готовы принимать участие для того, чтобы этот вопрос можно было урегулировать законодательством Украины", - сообщил В.Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

Он отметил, что если Верховная Рада делегирует право урегулировать данный вопрос Кабмину, оно будет решено на протяжении одного месяца.

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"Но если вопрос идет о том, что он должен быть урегулирован в рамках украинского парламента, то нужна позиция профильного комитета, в котором вы ведете дискуссии с ассоциацией", - добавил премьер.

Как сообщалось, В.Гройсман считает ненормальной ситуацию с ввозом в Украину автомобилей без законной их регистрации на территории страны.

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Новости Бизнеса, Гройсман, Иностранные номера, Кабмин, Растаможка.
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