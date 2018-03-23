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Украинская курятина побила рекорды по экспорту

Курица
13:20 Сегодня Телеграф
УНН
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: В январе-феврале экспорт курятины составил 44,45 тыс. тонн и принес стране 68,8 тыс. долл валютной выручки.

За два первых месяца 2018 года Украина увеличила экспорт мяса птицы на 40%, не дестабилизировав при этом цены на внутреннем рынке. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы Украины и Государственной службы статистики.

Первое место в списке стран-импортеров украинской курятины занимает Голландия. В январе-феврале текущего года Украина поставила в Голландию мяса птицы на 16,4 тыс. долл. Второе место занимает Ирак с показателем в 9,8 тыс. долл. Замыкает тройку лидеров - Словакия, куда Украина экспортировала курятины на 9 тыс. долл.

“По данным ФАО, мировые цены на курятину выросли на 25% - это говорит о том, что сегодня её выгоднее экспортировать, нежели пускать на внутренний рынок”, - отметил эксперт Павел Мороз.

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При этом он добавил, что волноваться внутреннему потребителю из-за дефицита курятины не стоит. Сегодня отечественные производители вполне покрывают потребность внутреннего рынка. Более того, даже смогли на время уменьшить отпускные цены. По данным инфляционного барометра, в начале марта текущего года удешевление составило 5,5%. П.Мороз объясняет это стабилизацией гривны и утверждением программ господдержки АПК.

“В начале февраля наконец-то приняли постановление Кабмина, которое закрепило виды дотационной господдержки АПК на 2018 год. В этом году программы господдержки изменились, но в целом это был позитивный импульс, производители получили информацию о том, каким образом они смогут сдерживать рост себестоимости продукта в текущем году. Это один из факторов, почему в Украине подешевела курица”, — объяснил он.

Какая будет цена на стратегический мясной продукт в марте и апреле, эксперт прогнозировать не стал. Он отметил, что на цену будут влиять все та же стабильность гривны, а вместе с ней и расходы на производство, где ключевыми будут цены на электроэнергию, топливо, зарплаты и т.д.

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Новости Бизнеса, АПК, Курятина, Экономика Украины, Экспорт курятины.
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