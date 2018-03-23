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Гройсман рассказал, когда подешевеет газ

Владимир Гройсман
14:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украина сможет самостоятельно формировать цену на газ внутри страны, когда начнет экспортировать ресурс.

Цена на газ в Украине может быть снижена тогда, когда мы перестанем импортировать газ.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Нам нужно перестать импортировать газ. Мы сконцентрировались на программе увеличения добычи украинского газа. Укргаздобыча в прошлом году нарастила добычу на 700 млн кубометров. Цена газа формируется в соответствии с рыночными условиями", - отметил Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина сможет самостоятельно формировать цену на газ внутри страны, когда начнет экспортировать ресурс, что ориентировочно должно произойти в 2020 году.

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"Правительство не имеет никаких полномочий по регулированию цены коммерческого газа в стране. Соответственно, НАК "Нафтогаз Украины" является абсолютно независимой государственной компанией и принимает решения на собственное усмотрение", - добавил Гройсман.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Газ, Импорт газа, Премьер-министр Украины, Цена на газ.
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