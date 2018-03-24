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Названа цена билетов на рейсы авиакомпании Ryanair из Украины

Ryanair
03:23 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Бизнеса: Билеты на озвученные авиарейсы Ryanair из Украины стартуют с 10 евро и не должны превышать 40 евро.

Цена билетов на рейсы авиакомпании Ryanair из Украины стартует от 9,99 евро.

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Об этом сообщила глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

“Переговорный процесс с Ryanair, который длился более года, получил логическое продолжение, и мы поздравляем руководство аэропорта и Министерство инфраструктуры. Компания запустит рейсы из Киева и Львова в Европу уже в октябре. Перевозчик получил равные условия для начала работы в аэропорту Борисполь, поскольку аэропортовые сборы для всех компаний, включая Ryanair, определяются количеством пассажиров и рейсов, а не названием компании или громким резонансом вокруг планов зайти в Украину. Это позволит и в дальнейшем расширять количество лоу-костеров, которые будут летать в Украину”, – подчеркнула она.

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В свою очередь Петр Порошенко сегодня отметил, приход компании в Украину – знак качества инвестиционного климата. Согласно его слов, билеты для украинцев будут стоить дешевле EUR40.

Справка.

Как известно, в июле 2017 года ирландская авиакомпания Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок из-за того, что киевский аэропорт не выполнил соглашение и стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, в частности “Международные авиалинии Украины”.

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Однако в январе 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с “Ryanair” находятся на завершающем этапе – и локуостер может прийти на рынок Украины до конца зимы. Но впоследствии он уточнил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.

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