Названа цена билетов на рейсы авиакомпании Ryanair из Украины

Цена билетов на рейсы авиакомпании Ryanair из Украины стартует от 9,99 евро.

Об этом сообщила глава Офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

“Переговорный процесс с Ryanair, который длился более года, получил логическое продолжение, и мы поздравляем руководство аэропорта и Министерство инфраструктуры. Компания запустит рейсы из Киева и Львова в Европу уже в октябре. Перевозчик получил равные условия для начала работы в аэропорту Борисполь, поскольку аэропортовые сборы для всех компаний, включая Ryanair, определяются количеством пассажиров и рейсов, а не названием компании или громким резонансом вокруг планов зайти в Украину. Это позволит и в дальнейшем расширять количество лоу-костеров, которые будут летать в Украину”, – подчеркнула она.

В свою очередь Петр Порошенко сегодня отметил, приход компании в Украину – знак качества инвестиционного климата. Согласно его слов, билеты для украинцев будут стоить дешевле EUR40.

Справка.

Как известно, в июле 2017 года ирландская авиакомпания Ryanair отменила запланированный выход на украинский рынок из-за того, что киевский аэропорт не выполнил соглашение и стал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, в частности “Международные авиалинии Украины”.

Однако в январе 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что переговоры с “Ryanair” находятся на завершающем этапе – и локуостер может прийти на рынок Украины до конца зимы. Но впоследствии он уточнил, что Ryanair начнет летать в Украину с осени 2018 года.