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Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины

Ремонт дорог
12:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман заявил, что за 3-5 лет дороги в стране будут восстановлены.

Кабинет Министров Украины выделяет беспрецедентные средства на ремонт и строительство дорог, поэтому требует качества работ и привлечения местной власти к строительству через механизмы финансовой децентрализации.

Об этом в эфире одного из общенациональных телеканалов сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал .

"В 2016 году я взял под свою ответственность вопрос дорог. Объемы финансирования стали значительно больше, - отметил глава правительства. - Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков - создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводим гарантии качества на 5-10 лет".

Он отметил, что большое внимание будет уделено местным дорогам.

"За 5 лет мы сделаем более 50% дорог в Украине. Будут сделаны местные дороги, 10 млрд грн из Дорожного фонда передадим на места. В городах и громадах дорог делается намного больше уже сейчас", - отметил Премьер-министр.

21 марта правительство одобрило новую экономическую программу развития украинских дорог на 2018-2022 годы и дальнейшие периоды, представленную исполняющим обязанности главы "Укравтодора". ГФС и МОМ открывают новые возможности для сотрудничества в сфере управления границами. Результатом реализации программы должен стать ремонт и развитие 6692 километров дорог.

В 2017 году в Украине реконструировано и построено свыше 2 тыс. км дорог, что в два раза превысило показатели 2016 года. Дорожные работы велись на трассах по всей территории Украины.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Дороги, Дороги Украины, Кабмин, Ремонт дорог, Укравтодор.
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