Правительство отправит в регионы "спецконтролеров"

Кабинет министров Украины в апреле этого года направит в области специальные мобильные группы, которые будут в том числе проверять эффективность использования бюджетных средств на местах. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

"Как премьер-министр страны я дал поручение, и мы создаем сейчас специальные мобильные группы, которые будут проверять области на использование бюджетных средств, на использование полномочий, на влияние на все процессы в стране. И там, где должно было быть на реконструкции объекта соответствующее качество: для детей ходить, извините, в школьный туалет, или для людей с ограниченными возможностями, где не сделали пандус – я за это буду карать жестко и буду ставить вопрос об увольнении с должностей тех, кто не может нормально и качественно служить людям", - сказал Гройсман.

"Спуску я никому не дам – нравится это кому-то или нет, или будут работать нормально на людей, или я не буду с такими людьми работать. Халтура в Украине не нужна", - добавил премьер.

В качестве примера он привел дорожные работы, которые в некоторых регионах выполняются некачественно.

"Мы вкладываем сегодня миллиарды в дороги, еле-еле находим эти ресурсы – они их делают в прошлом году, а в этом дороги разваливаются. Они что, думают, что этого никто не видел и на это закроют глаза? Такого не будет, мы найдем каждого, кто сделал халтуру, и он будет за свои средства это выполнять", - сказал Гройсман.

Правительство Украины в 2018 году направит более 12 миллиардов гривень государственной поддержки на развитие регионов. Кабмин в 2018 году планирует обеспечить ремонт 4-5 тысяч километров дорог государственного значения.

По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет. Правительство планирует в 2018-2022 годах отремонтировать около 20 тысяч километров украинских дорог с финансированием около 300 миллиардов гривень.