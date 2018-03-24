Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Правительство отправит в регионы "спецконтролеров" Правительство отправит в регионы "спецконтролеров"
Новости: Польша и Венгрия укрепили отношения созданием Института дружбы Польша и Венгрия укрепили отношения созданием Института дружбы
Новости: Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования
Новости: Американские исследователи создали прибор для сбора влаги из воздуха Американские исследователи создали прибор для сбора влаги из воздуха
X

Правительство отправит в регионы "спецконтролеров"

Кабмин
17:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Правительство отправит в области специальные мобильные группы для проверки эффективности использования бюджетных средств на местах.

Кабинет министров Украины в апреле этого года направит в области специальные мобильные группы, которые будут в том числе проверять эффективность использования бюджетных средств на местах. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в ходе Часа правительства в Верховной Раде.

"Как премьер-министр страны я дал поручение, и мы создаем сейчас специальные мобильные группы, которые будут проверять области на использование бюджетных средств, на использование полномочий, на влияние на все процессы в стране. И там, где должно было быть на реконструкции объекта соответствующее качество: для детей ходить, извините, в школьный туалет, или для людей с ограниченными возможностями, где не сделали пандус – я за это буду карать жестко и буду ставить вопрос об увольнении с должностей тех, кто не может нормально и качественно служить людям", - сказал Гройсман.

"Спуску я никому не дам – нравится это кому-то или нет, или будут работать нормально на людей, или я не буду с такими людьми работать. Халтура в Украине не нужна", - добавил премьер.

Гройсман: Надо повысить на местном уровне ответственность за выплату зарплат

В качестве примера он привел дорожные работы, которые в некоторых регионах выполняются некачественно.

"Мы вкладываем сегодня миллиарды в дороги, еле-еле находим эти ресурсы – они их делают в прошлом году, а в этом дороги разваливаются. Они что, думают, что этого никто не видел и на это закроют глаза? Такого не будет, мы найдем каждого, кто сделал халтуру, и он будет за свои средства это выполнять", - сказал Гройсман.

Правительство Украины в 2018 году направит более 12 миллиардов гривень государственной поддержки на развитие регионов. Кабмин в 2018 году планирует обеспечить ремонт 4-5 тысяч километров дорог государственного значения.

По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет. Правительство планирует в 2018-2022 годах отремонтировать около 20 тысяч километров украинских дорог с финансированием около 300 миллиардов гривень.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Бюджетные средства, Использование, Кабмин, Мобильные группы, Правительство, Проверки, Эффективность.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Стало известно, когда уволят главу Нацкомиссии по тарифам Вовка Украинская курятина побила рекорды по экспорту Украина намерена покупать вертолеты у Франции

Последние новости

Названа дата подготовительного заседания по делу экс-мэра Славянска Штепы Невероятные фото сиамских близнецов, о которых вы не знали (Фото) Забавные комиксы о том, как живется человеку, у которого есть кот
Сегодня читают
01 Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
02 Кремль отреагировал на арест Савченко
03 Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)
04 Ученые объяснили уникальную живучесть тараканов
05 Невероятно: 13-летний черкащанин одним броском выиграл 93 тысячи гривен (Видео)
Новости сегодня
17:18 Пилот Top Gear развил такую скорость трактора, что попал в Книгу рекордов Гиннеса (Видео)
17:17 Названы кандидаты на место Левандовски в "Баварии"
17:07 Лучшее средство для улучшения работы поджелудочной железы
16:48 Украинец пытался тайно вывезти в Россию более 1 тысячи радиодеталей
16:40 Невероятный автогол в НХЛ (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Стало известно, чем может порадовать нас Apple в 2020 году Стало известно, чем может порадовать нас Apple в 2020 году
Новости: Cамые низкокалорийные продукты, которые могут есть даже те, кто на диете Cамые низкокалорийные продукты, которые могут есть даже те, кто на диете
Добавить комментарий
0