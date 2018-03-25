Еврокомиссар в Киеве обсудит приоритеты экономического сотрудничества

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка, промышленности и предпринимательству Эльжбета Бьенковская в понедельник будет находиться с визитом в Киеве.

По программе визита, с членом Еврокомиссии встретится Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и другие чиновники.

"Еврокомиссар Бьенковская обсудит с Премьер-министром Гройсманом приоритеты промышленно-экономического сотрудничества", - сообщили в Еврокомиссии.

Также вместе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым еврокомиссар откроет 2-й Промышленный диалог высокого уровня. Эта инициатива была начата в марте 2017 года в Брюсселе с целью помощи Украине в продвижении экономических реформ и развития связей с единым рынком ЕС.

Диалог направлен на углубление и гармонизацию регуляторной базы Украины с требованиями Евросоюза, участие украинских производителей в европейских цепочках создания добавленной стоимости, ликвидации технических барьеров в торговле, активное привлечение государства к научно-исследовательской программы ЕС "Horizon 2020", COSME, а также сотрудничество, в частности, в автомобильной, текстильной и космической отраслях.