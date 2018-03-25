Президент надеется, что закон о бюро финрасследований примут в этом году

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что закон о Национальном бюро финансовых расследований будет принят в этом году.

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Закон о Национальном бюро финансовых расследований, надеюсь, будет принят в текущем году. Деятельность Нацбюро откроет новую страницу в отношениях власти и бизнеса", - отметил Президент.

Как сообщалось, Президент во время встречи с представителями деловых кругов 1 декабря 2017 года заявил, что сейчас идет работа по подготовке законопроекта, который имеет условное название - о Национальном или Государственном бюро финансовой безопасности или финансовых расследований.

По его словам, предлагается введение этой новой структуры, которая лишит возможности влиять на экономику и бизнес и Генпрокуратуру, и Службу безопасности, и НАБУ, и Нацполицию, и Министерство внутренних дел, и других силовиков.

"Бюро должно стать не спецназом, не "прослушкой", не штурмовиками, а должно стать интеллектуальным центром, работа которого будет базироваться на использовании современных риск-ориентированных методов криминального анализа. Поскольку именно это выявляет реальные и потенциальные правонарушения в экономической сфере", - сказал Порошенко.

Он также сообщил, что работа нового Бюро будет базироваться на основе десяти глобальных принципов борьбы с налоговыми преступлениями, которые были утверждены на форуме Организации экономического сотрудничества и развития в Лондоне 9 ноября 2017 года.