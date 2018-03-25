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Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни

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Супермаркет
23:39 Вс, 25 Март 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: Индекс Numbeo определяется большим массивов информации о потребительских расходах и ценах.

Тремя самыми дешевыми странами для жизнь оказались Пакистан, Египет и Украина.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного MoveHub на основании индекса Numbeo, пишет Сегодня.

Самыми дорогими странами стали Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

“Наиболее доступной страной Европы является Украина, которая занимает 113-е место в мировом рейтинге, за ней следуют Косово на 109-м и Молдова на 101-м”, – отмечается в исследовании.

Для создания индекса собирается большой массив информации о потребительских расходах и ценах. Существует около пятидесяти факторов, начиная от стоимости продуктов и заканчивая абонементами в спортзалы.

Число “100” представляет собой стоимость жизни в Нью-Йорке.

Напомним, ранее Украина попала в ТОП-10 несчастных экономик мира - страна заняла седьмую позицию из 66. Статус наименее "несчастных" экономик мира получили Таиланд, Сингапур, Япония и Швейцария.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Индекс Numbeo, Рейтинг, Самые дешевые страны для жизни, Украина, Цены.
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