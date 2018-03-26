Италия заинтересована в сотрудничестве с украинским энергосектором

Заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко встретилась с представителями итальянского бизнеса и Торгово-Промышленной Палаты Украины в Италии, сообщает Минэнергоугля.

Во время встречи обсудили предложения по инвестициям итальянских компаний в энергетическую отрасль Украины. В частности, представители Италии интересовались таким направлениям, как модернизация оборудования, проведение совместных учений, утилизация отходов, строительство новых объектов и тому подобное.

Н.Бойко отметила, что правительство работает над созданием благоприятных условий для работы иностранных инвесторов на украинском энергетическом рынке.

Присутствующие на встрече представители ГИЯР и ГК "Ядерное топливо" и специалисты Минэнергоугля сообщили о работе атомно-промышленного комплекса, имплементацию европейских требований к обращению с ядерными отходами и создание современной нормативно-правовой базы, которая соответствует международным стандартам безопасности.

Напомним, 30 января 2018 во время Украинской-Итальянского состоялся бизнес-форум в рамках рабочего визита Министра иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано.

Во время форума обсуждены перспективы и приоритетные направления украинского-итальянского экономического и инвестиционного сотрудничества, условия и преимущества ведения бизнеса в Украине и Италии. Среди основных секторов сотрудничества была определена и энергетика.