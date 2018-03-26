Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине растет строительство коммерческой недвижимости В Украине растет строительство коммерческой недвижимости
Новости: Президент, премьер и секретарь СНБО поздравили нацгвардейцев Президент, премьер и секретарь СНБО поздравили нацгвардейцев
Новости: Месси выбрал Неймару новый клуб Месси выбрал Неймару новый клуб
Новости: Интересные факты о самых ярких звездах на небосклоне Интересные факты о самых ярких звездах на небосклоне
X

Италия заинтересована в сотрудничестве с украинским энергосектором

Встреча итальянской делегации с украинскими представителями
09:41 Сегодня Телеграф
mev.gov.ua
Фото: mev.gov.ua

Новости Бизнеса: Встреча проведена в рамках бизнес-миссии итальянской делегации в Украину.

Заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко встретилась с представителями итальянского бизнеса и Торгово-Промышленной Палаты Украины в Италии, сообщает Минэнергоугля.

Во время встречи обсудили предложения по инвестициям итальянских компаний в энергетическую отрасль Украины. В частности, представители Италии интересовались таким направлениям, как модернизация оборудования, проведение совместных учений, утилизация отходов, строительство новых объектов и тому подобное.

Н.Бойко отметила, что правительство работает над созданием благоприятных условий для работы иностранных инвесторов на украинском энергетическом рынке.

Еврокомиссар в Киеве обсудит приоритеты экономического сотрудничества

Присутствующие на встрече представители ГИЯР и ГК "Ядерное топливо" и специалисты Минэнергоугля сообщили о работе атомно-промышленного комплекса, имплементацию европейских требований к обращению с ядерными отходами и создание современной нормативно-правовой базы, которая соответствует международным стандартам безопасности.

Напомним, 30 января 2018 во время Украинской-Итальянского состоялся бизнес-форум в рамках рабочего визита Министра иностранных дел Итальянской Республики Анджелино Альфано.

Во время форума обсуждены перспективы и приоритетные направления украинского-итальянского экономического и инвестиционного сотрудничества, условия и преимущества ведения бизнеса в Украине и Италии. Среди основных секторов сотрудничества была определена и энергетика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Италия, Минэнергоугля, Наталья Бойко, Энергосектор.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Правительство отправит в регионы "спецконтролеров" Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины Названа цена билетов на рейсы авиакомпании Ryanair из Украины

Последние новости

Ломаченко: Я хочу осуществить мою мечту Самая толстая женщина планеты, весившая более 500 кг, кардинально преобразилась (Фото) Кортни Лав снялась в жутком клипе Мэрилина Мэнсона (Видео)
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
03 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
04 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
05 Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео)
Новости сегодня
10:12 Директора предприятия из состава "Укроборонпрома" задержали на взятке
10:09 Специалисты назвали факторы, способствующие развитию рака
10:05 Новая трагедия: у баскетболиста остановилось сердце за 40 секунд до конца матча (Видео)
10:04 В Минэнергоугля предложили назначить Максимец первым замминистра
10:04 Захватывающие снимки, которые запрещены к просмотру людям с акрофобией (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пожар в торговом центре Кемерово: количество жертв возросло Пожар в ТЦ Кемерово: количество погибших возросло
Новости: Савченко будет подавать аппеляцию на решение суда об аресте Савченко подаст аппеляцию на решение суда
Новости: Турция испытала собственные баллистические ракеты Турция испытала собственные баллистические ракеты
Новости: Рецепт дня: пышные и нежные венские вафли в электровафельнице Рецепт дня: пышные и нежные венские вафли в электровафельнице
Добавить комментарий
0