Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем МИД: Дипломаты РФ занимались в Украине шпионажем
Новости: "Решать будет Путин": в Кремле отреагировала на выдворение своих дипломатов В Кремле отреагировала на выдворение своих дипломатов
Новости: В каких странах дрался Владимир Кличко В каких странах дрался Владимир Кличко
Новости: Пожар в ТЦ Кемерово: стало известно, есть ли украинцы среди погибших Пожар в ТЦ Кемерово: стало известно, есть ли украинцы среди погибших
X

Fitch ожидает роста экономики Украины

Fitch Ratings
18:34 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Бизнеса: Fitch Ratings прогнозирует рост экономики Украины в этом году на 3,2%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2% и прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2019 году на 3,7%.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства. Fitch отметило, что в 2017 году экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление, и оценивает рост ВВП по итогам года в 2%. Агентство прогнозирует, что экономическая активность будет постепенно восстанавливаться за счет внутреннего спроса.

"Неразрешенный конфликт на востоке Украины, вероятно, сильно повлияет на перспективы восстановления, в то время как отсутствие доступа к ресурсам Донецка и Луганска будет по-прежнему отрицательно влиять на показатели эффективности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинское правительство находится под давлением сложной программы реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования.

Как сообщалось, Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным данным. Кабмин прогнозирует рост экономики в 2018 году на уровне 3%, МВФ - на уровне 3-3,5%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Fitch Ratings, ВВП, МВФ, Экономика.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости экономики

Италия заинтересована в сотрудничестве с украинским энергосектором Украина вошла в тройку самых дешевых стран для жизни Порошенко надеется, что закон о БФР примут в этом году

Последние новости

Знаменитости, которые совершили подвиг в реальной жизни В Киевской области среди военных зафиксированы массовые вспышки кори Поветкин - Прайс: где и когда смотреть бой
Сегодня читают
01 Озвучена предварительная причина смертоносного пожара в ТЦ Кемерово
02 В США на пляж выбросило тело загадочного существа
03 Пилот чудом избежал крушения, запечатлев этот процесс на камеру (Видео)
04 Немецкий оружейник Steambow представил боевой арбалет Bulldog 400 (Видео)
05 Умер бывший глава финансовой пирамиды "МММ" Мавроди
Новости сегодня
19:31 Появились новые подробности о технических характеристиках смартфона OnePlus 6
19:25 69-летняя украинка пробежала 212 км, участвуя в ультрамарафоне
19:19 В Сети появились новые кадры фантастического фильма "Я убиваю великанов"
19:18 Малиновский: Надеюсь, завтра получим положительный результат
19:04 Не отвести взгляд: завораживающие картины талантливой студентки (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США и страны ЕС высылают дипломатов РФ США и страны ЕС высылают дипломатов РФ
Новости: В Минске договорились о прекращении огня с 30 марта Очередное перемирие на Донбассе
Новости: Украина успешно завершила контракт с Таиландом на поставку ОБТ "Оплот" Украина завершила танковый контракт с Таиландом
Новости: Медики назвали продукты, которые помогут очистить кровь от токсинов Медики назвали продукты, которые помогут очистить кровь от токсинов
Добавить комментарий
0