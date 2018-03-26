Fitch ожидает роста экономики Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2% и прогнозирует ускорение роста экономики Украины в 2019 году на 3,7%.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства. Fitch отметило, что в 2017 году экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление, и оценивает рост ВВП по итогам года в 2%. Агентство прогнозирует, что экономическая активность будет постепенно восстанавливаться за счет внутреннего спроса.

"Неразрешенный конфликт на востоке Украины, вероятно, сильно повлияет на перспективы восстановления, в то время как отсутствие доступа к ресурсам Донецка и Луганска будет по-прежнему отрицательно влиять на показатели эффективности", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинское правительство находится под давлением сложной программы реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования.

Как сообщалось, Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным данным. Кабмин прогнозирует рост экономики в 2018 году на уровне 3%, МВФ - на уровне 3-3,5%.