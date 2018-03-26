В Украине растет безработица

Уровень безработицы в Украине за октябрь-декабрь 2017 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1 процентный пункт, до 9,9% среди экономически активного населения, что в абсолютных цифрах составляет 1,8 млн человек, сообщила Государственная служба статистики.

Уровень безработицы среди экономически активного населения во 3-м квартале 2017 года составлял 8,9%.

"По результатам выборочного исследования населения по вопросам экономической активности количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в 4-м квартале 2017 года составило 16 млн человек, а количество безработных – 1,8 млн человек", - говорится в сообщении.

Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет в 4-м квартале составил 55,4%, что на 0,3 п.п. больше, чем в 3-м квартале 2017 года.

Среди городского населения количество безработных в октябре-декабре составило 1,119 млн человек, среди сельского – 567,6 тыс. человек. Безработных женщин в 4-м квартале насчитывалось 748 тыс. человек, а безработных мужчин – 1,011 млн. человек.

Данные приводятся без учета Автономной Республики Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, уровень безработицы в Украине в феврале 2018 года вырос по сравнению с январем 2018 года на 1,3% и составил 383,7 тыс. Количество зарегистрированных безработных составило 1,5% населения трудоспособного возраста. Средний размер пособия в феврале 2018 года составил 2357 против 2483 грн месяцем ранее.