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Украина повысила пошлины на импорт удобрений из России

Минудобрения
09:19 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Бизнеса: 26 марта Межведомственная комиссия по международной торговле расширила действие антидемпинговых мер на импорт в Украину аммиачной селитры происхождением из РФ.

Отныне, отмечают в МЭРТ, антидемпинговая пошлина для ОАО "Дорогобуж" (входит в группу "Акрон", которую контролирует российский бизнесмен Вячеслав Кантор - ред.) составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ - 42,96%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.

Решение Комиссии вступает в силу со дня публикации сообщения о нем в "Правительственном курьере".

"В рамках заседания Комиссия рассмотрела материалы относительно существующей практики поставки минеральных удобрений в Украину со стороны российских производителей и экспортеров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, существующая практика указывает на многочисленные нарушения в процессе подготовки осуществления импорта в Украину, а также существование угрозы дальнейшего обхода действующих антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония со стороны таких поставщиков.

"Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений", - сообщает пресс-служба.

"По результатам рассмотрения материалов было установлено, что уровень применяемых окончательных антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из РФ недостаточен для устранения демпинга, который причиняет вред украинским производителям", - говорится в сообщении.

В МЭРТ также утверждают, что комиссия "взвесила позицию всех заинтересованных сторон, в частности украинских производителей минеральных удобрений и агросектора, включая отраслевые аграрные ассоциации".

Как известно, в настоящее время в отношении импорта товаров происхождением из России действуют 12 защитных торговых мер (10 антидемпинговых, 1 компенсационная и 1 специальная).

Кроме того, проводятся три процедуры расследования касательно демпингового импорта минудобрений происхождением из РФ (карбамидно-формальдегидная продукция, нитрат аммония, серная кислота и олеум). Больше обо всех защитных торговых мерах по ссылке.

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Новости Бизнеса, Антидемпинговые меры, Минудобрения, МЭРТ, Пошлины.
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