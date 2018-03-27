Eurostat: США важнейший торговый партнер ЕС

Несмотря на протекционистскую политику, которую ведет Вашингтон, Соединенные Штаты остаются крупнейшим торговым партнером Евросоюза. По итогам 2017 года объем их совокупного товарооборота в денежном исчислении составил 631 млрд евро, или 16,9% от общего обращения товаропродукции в ЕС. Об этом свидетельствуют данные, которые в понедельник, 26 марта, приводит европейское статистическое ведомство Eurostat, как сообщает DW. Вторую позицию с 573 млрд евро (15,3%) занимает Китай. На третьей строчке - Швейцария (261 млрд евро и 7%). Германия, в свою очередь, в 2017 году являлась важнейшей страной - импортером товаров для 17 из 28 государств ЕС. Стоимость ввезенной продукции составила 590,93 млрд евро. Экспорт в страны европейского сообщества превысил 749 млрд евро.

22 марта Вашингтон сообщил о своем решении на время освободить Евросоюз от пошлин на сталь и алюминий. Наряду с Брюсселем из списка торговых партнеров Вашингтона, на которых распространится режим новых тарифов, исключены Австралия, Южная Корея, Аргентина и Бразилия. "Пауза во введении" новых пошлин будет действовать на время переговоров об окончательном числе стран-фигурантов списка, пояснили в американской администрации. При этом главы государств и правительств стран - членов ЕС призывают США к долговременному снятию с Евросоюза соответствующих пошлин.