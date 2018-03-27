Минэкономразвития хочет исключить металлургию из-под пошлин США

Министерство экономического развития и торговли намерено обеспечить исключение украинской металлургической продукции из-под действия новых пошлин США в размере 25%.

Об этом заявил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на брифинге в Киеве.

"Минэкономразвития принимает меры для обеспечения формальной процедуры и исключения Украины", - сказал он.

По словам Кубива, украинская сторона намерена организовать разговор с вице-президентом США, а также запланировать визит торгового представителя Украины Натальи Микольской.

"Организация разговора с вице-президентом Соединенных Штатов Америки будет поднята на высокий уровень. Мы подготовили с бизнес-ассоциациями конкретную дорожную карту, которую мы должны пройти на законодательном уровне... Мы ждем реакции на письмо, которое мы направили, и, как минимум, встречи для заместителя министра - торгового представителя Натальи Микольской, ее визита в Соединенные Штаты", - подчеркнул Кубив.