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В МЭРТ рассказали о подготовке к весенне-полевым работам

Посев
15:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По состоянию на сегодня для весенне-полевых работ рынок минеральных удобрений полностью обеспечен.

Украинские аграрии полностью обеспечены минеральными удобрениями для проведения весенних полевых работ и расширение заградительных мер по импорту минудобрений не создаст искусственного их дефицита, сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"По состоянию на сегодня для весенне-полевых работ рынок минеральных удобрений полностью обеспечен. Это подтвердило Министерство аграрной политики и продовольствия, профильные ассоциации и производители. В прошлом году усилиями правительства, депутатов Верховной Рады, ассоциаций мы запустили работу предприятий по производству минудобрений, но они пока не работают на полную мощность. Я говорю об ОПЗ, "Сумыхимпром", Северодонецкий "Азот", Черкасский "Азот" и др.", - сказал он, отвечая на вопрос на пресс-брифинге во вторник.

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Вице-премьер также отметил, что в отношении импортных минудобрений из РФ действуют 12 защитных торговых мер, в том числе 10 - антидемпинговых, а также компенсационная и специальная меры.

По словам С.Кубива, искусственного дефицита минеральных удобрений для весенних работ нет, однако есть вопросы к категории удобрений, используемых в осенних работах.

"Сейчас большая просьба к депутатам, чтобы осенью мы урегулировали этот вопрос не постановлением, а на законодательном уровне", - подчеркнул он.

С.Кубив указал, что решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) из РФ с повышением пошлины на импорт минеральных удобрений из России до 42,96%, принятое 26 марта, было единогласным.

Как сообщалось, антидемпинговые пошлины для ПАО "Дорогобуж" составят 29,25%, для других экспортеров и в целом для РФ – 42,96%. Решение комиссии вступает в силу со дня опубликования сообщения в "Урядовом курьере".

"Мы провели продуктивную работу с депутатами и комитетами парламента в отношении урегулирования данного вопроса. Мы за открытый рынок, конкуренцию и диверсификацию, однако практика показывает, что в отношении поставок минудобрений из РФ имеет место контрабанда", - указал С.Кубив.

Согласно информации МЭРТ, комиссия пришла к выводу, что поставки минеральных удобрений российскими производителями и экспортерами происходили с многочисленными нарушениями в процессе подготовки осуществления импорта в Украину. Кроме того, комиссия усматривает угрозу дальнейшего обхода действующих антидемпинговых пошлин со стороны таких поставщиков.

Комиссия также изменила описание товаров, к которым применяются указанные антидемпинговые меры, с целью недопущения обхода этих мер со стороны российских производителей и экспортеров минеральных удобрений.

Кабинет министров Украины 14 марта 2018 года принял решение ввести временный запрет на ввоз российских минеральных удобрений. Кроме того, было внесено предложение расширить перечень товарных кодов, на которые распространяются пошлины, увеличить их.

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Новости Бизнеса, Аграрии, МЭРТ, Сельское хозяйство, Степан Кубив, Удобрения, Украина, Украинские аграрии.
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