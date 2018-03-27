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Посол: Экспорт из Украины в Индию за год может вырасти на 20%

Манодж Кумар Бхарти
15:24 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: infokava.com

Новости Бизнеса: Согласно информации, Индия стала лидером по импорту украинского подсолнечного масла.

Экспорт товаров из Украины в Индию в 2018 году по сравнению с 2017 годом может вырасти на 20% и достичь 2,6 миллиарда долларов. Такой прогноз во время пресс-конференции об украинско-индийских бизнес-отношениях озвучил посол Индии в Украине Манодж Кумар Бхарти.

"Говоря о прогнозе и учитывая сложившиеся тенденции, в 2018 году рост экспорта из Украины в Индию составит приблизительно 20%", - сказал он, добавив, что в 2017 году объем экспорта из Украины в Индию составлял порядка 2,2 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем в 2016 году.

"В 2017 году Украина экспортировала в Индию подсолнечного масла на 2 миллиарда долларов", - сообщил посол.

Он добавил, что в прошлом году впервые из Украины и Индию были экспортированы бобовые культуры, а также тромбоциты и другие продукты крови.

"В 2017 году уровень торговли между Индией и Украиной вырос на 18,8% и составил приблизительно 2,8 миллиарда долларов… Это дает мне уверенность поставить для себя цель, чтобы рост торговли между Индией и Украиной в 2018 году составлял плюс 20% и плюс 25% в 2019 году", - отметил Бхарти.

Как сообщалось, по данным Госстата, в январе 2018 году Украина экспортировала в Индию продукции на 187,9 миллиона долларов, а импортировала на 39,7 м иллиона долларов.

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Новости Бизнеса, Импорт, Манодж Кумар Бхарти, Украина-Индия, Экспорт, Экспорт в Индию.
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