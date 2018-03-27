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Кубив назвал самые перспективные направления сотрудничества с ЕС

Степан Кубив
17:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Первый вице-премьер-министр отметил, что Украина активно перенимает и адаптирует лучшие практики ЕС по развитию промышленности.

Украинская промышленность имеет сильный потенциал и может стать серьезным партнером для европейских компаний. Такое сотрудничество будет взаимовыгодным и откроет новые возможности для роста.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на конференции в Киеве.

"Автомобилестроение - одно из самых перспективных направлений сотрудничества со странами ЕС. 75% электрических жгутов для автомобилей всей Европы изготавливают в Украине. Кабельные сети поставляются на заводы 11 стран ЕС, где комплектуют модели мировых брендов. Также перспективные направления сотрудничества - авиастроение и энергетическое машиностроение", - сказал Кубив.

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Он также упомянул, что начата активная фаза внедрения подхода смарт-специализаций в пилотных областях вместе с Совместным исследовательским центром Европейской комиссии.

В 2016 году Украина и ЕС приняли решение о начале Диалога высокого уровня Украина-ЕС по горизонтальным вопросам и отдельным секторам промышленности.

27 марта 2018 года в Киеве состоялось Второе заседание Диалога высокого уровня Украина-ЕС по горизонтальным вопросам и отдельным секторам промышленности под сопредседательством Кубива и комиссара ЕС по вопросам внутреннего рынка, промышленности, предпринимательства и малого и среднего бизнеса Эльжбеты Беньковской.

Участники Диалога обсудили применение европейских стандартов качества в промышленном производстве, привлечение технологических и инновационных решений, обеспечение участия в глобальных, европейских и региональных цепях поставок, развитие сотрудничества с предприятиями государств-членов ЕС, а также изучение и применение передового опыта в целях совершенствования управления промышленным производством. Также была представлена "дорожная карта" промышленного сотрудничества Украины с ЕС.

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Новости Бизнеса, Авиастроение, Автомобилестроение, ЕС, Степан Кубив, Экспорт, Энергетическое машиностроение.
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